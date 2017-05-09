Город Сасово присоединился к акции «Вахта памяти»

В этот день вспоминали всех павших на полях сражений поимённо.

Общество

В понедельник, 8 мая, в городе Сасово Рязанской области, как и по всей России, состоялась Всероссийская акция «Вахта памяти». Почётные караулы были выставлены у Вечного огня, могил и памятников героев Советского Союза, Братской могилы. В этот день вспоминали всех павших на полях сражений поимённо.

У мемориала «Вечный огонь» собрались жители и гости города Сасово, ветераны и труженики тыла, представители трудовых коллективов и общественных организаций, активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу страну в тяжелое военное время. Открыла митинг глава администрации г. Сасово, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Рубцова. Она обратилась со словами искренней благодарности к живым свидетелям истории, к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу, пожелала доброго здоровья, заботливого отношения детей и внуков, благополучия, мира и добра!

В заключении митинга прогремел троекратный залп в память о погибших в ВОВ. По окончании митинга все желающие смогли проехать на специально подготовленных автобусах на городское кладбище, где состоялась панихида по погибшим воинам и возложение венков и цветов.