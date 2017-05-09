Город Сасово присоединился к акции «Вахта памяти»
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В этот день вспоминали всех павших на полях сражений поимённо.
В понедельник, 8 мая, в городе Сасово Рязанской области, как и по всей России, состоялась Всероссийская акция «Вахта памяти». Почётные караулы были выставлены у Вечного огня, могил и памятников героев Советского Союза, Братской могилы. В этот день вспоминали всех павших на полях сражений поимённо.
У мемориала «Вечный огонь» собрались жители и гости города Сасово, ветераны и труженики тыла, представители трудовых коллективов и общественных организаций, активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу страну в тяжелое военное время. Открыла митинг глава администрации г. Сасово, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Рубцова. Она обратилась со словами искренней благодарности к живым свидетелям истории, к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу, пожелала доброго здоровья, заботливого отношения детей и внуков, благополучия, мира и добра!
В заключении митинга прогремел троекратный залп в память о погибших в ВОВ. По окончании митинга все желающие смогли проехать на специально подготовленных автобусах на городское кладбище, где состоялась панихида по погибшим воинам и возложение венков и цветов.
- Чем дальше от нас война, тем больше мы осознаем величие народного подвига, тем больше ценим Великую Победу. Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Поэтому важно никогда не забывать какой ценой досталась нам Победа! Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее, - сказала Елена Фролова.