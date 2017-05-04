Глава Рязани Владислав Фролов поздравил с Днём Победы ветеранов Октябрьского района

После концерта депутатами Рязанской городской Думы от фракции «Единая Россия» была организована фронтовая поляна.

Общество

После концерта депутатами Рязанской городской Думы от фракции «Единая Россия» была организована фронтовая поляна.

В КДЦ «Октябрь» состоялся праздничный концерт. Поздравить ветеранов с приближающейся 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне пришли глава Рязани Владислав Фролов, депутаты городской и областной Думы, представители регионального правительства, префектуры Октябрьского района, общественных организаций. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе гордумы.

– Вы принесли Победу на нашу землю, благодаря вам родились мы, рождаются наши дети. Огромное спасибо и низкий поклон! Здоровья и долгих лет жизни! – сказал, поздравляя собравшихся, глава Рязани Владислав Фролов.

Активисты Октябрьского района были отмечены памятными подарками.

После концерта депутатами Рязанской городской Думы от фракции «Единая Россия» была организована фронтовая поляна. Ветераны вспомнили военные годы, спели песни тех лет. Возле КДЦ «Октябрь» была развёрнута полевая кухня, гостей праздника ожидали гречневая кашей с тушенкой и фронтовые 100 граммов.