Глава региона поручил максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности на стройплощадках

Николай Любимов напомнил о несчастном случае, который произошёл в субботу в районе Рюминского пруда.

Общество

В среду, 7 марта, состоялось очередное заседание правительства Рязанской области. Глава региона напомнил о несчастном случае, который произошёл в субботу в районе Рюминского пруда. Упавший кран придавил сварщика. В результате мужчина погиб.