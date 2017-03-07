Глава региона поручил максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности на стройплощадках Николай Любимов напомнил о несчастном случае, который произошёл в субботу в районе Рюминского пруда.
В среду, 7 марта, состоялось очередное заседание правительства Рязанской области. Глава региона напомнил о несчастном случае, который произошёл в субботу в районе Рюминского пруда. Упавший кран придавил сварщика. В результате мужчина погиб.
– Я прошу в первую очередь минстрой области, трудовую инспекцию совместно с главами муниципальных образований максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона, – подчеркнул Николай Любимов. – Заместителю Председателя Правительства области Владимиру Трушкину необходимо координировать эту работу.