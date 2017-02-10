Глава МЧС РФ Владимир Пучков в Рязани: Дороги нужно чистить своевременно

На заседании КЧС министр заявил о необходимости контроля за состоянием трасс.

Общество

Глава МЧС России Владимир Пучков напомнил рязанским властям о необходимости своевременной очистки трасс. О важности контроля за состоянием дорог он напомнил на заседании КЧС, которое провёл в рамках рабочего визита в Рязанскую область в пятницу, 10 февраля.

- Дороги нужно чистить своевременно, тем более, что техника хорошая есть, - заявил он.

Министр поручил главе регионального минтранса Андрею Савичеву организовать контроль за состоянием дорог в период изменения погоды, организовать дополнительный комплекс мероприятий с водительским составом. Также властям необходимо обратить особое внимание на систему реагирования -все службы должны быть готовы к работе на дорогах при возникновении ЧС, организовать работу служб технической поддержки и провести разъяснительную работу с населением, заявил Владимир Пучков.Необходимо поработать и с жителями, которые собираются в дорогу вместе с детьми и пожилыми людьми. У последних должны быть расписание транспорта, медикаменты, а также одежда по погоде, отметил глава МЧС РФ.