http://7info.ru/news/ryazan-society/glava_administracii_rjazani_oleg_bulekov_vozlozhil_cvety_k_bjustu_aleksandra_aleksandrova/
Глава администрации Рязани Олег Булеков возложил цветы к бюсту Александра Александрова
Общество 176
Глава администрации Рязани Олег Булеков возложил цветы к бюсту Александра Александрова
Общество 176
Возле бюста композитора в Рязани зажгли свечи в память о погибших.
Сегодня, 26 декабря, глава администрации Рязани Олег Булеков почтил память 92 человек, погибших в результате авиакатастрофы самолета Ту-154.
Олег Булеков возложил цветы к бюсту Александра Александрова на улице Советской Армии в Рязани.
В день траура по погибшим Рязань не осталась в стороне от траурных мероприятий, как уже сообщало РИА «7 новостей». Жители города зажгли поминальные свечи в память о трагической дате.