Глава администрации Рязани Олег Булеков возложил цветы к бюсту Александра Александрова

Возле бюста композитора в Рязани зажгли свечи в память о погибших.

Общество

Сегодня, 26 декабря, глава администрации Рязани Олег Булеков почтил память 92 человек, погибших в результате авиакатастрофы самолета Ту-154.

Олег Булеков возложил цветы к бюсту Александра Александрова на улице Советской Армии в Рязани.

В день траура по погибшим Рязань не осталась в стороне от траурных мероприятий, как уже сообщало РИА «7 новостей». Жители города зажгли поминальные свечи в память о трагической дате.