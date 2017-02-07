Заместитель главы администрации города Сасово провела личный приём граждан

По всем вопросам были приняты необходимые решения.

Общество

В начале февраля состоялся очередной личный приём заместителя главы администрации Людмилы Амелиной с населением города Сасово. На приём обратилось 5 граждан.

Председатель общества ветеранов войны в Афганистане и Чеченской республике «Боевое братство» Олег Цепилов обратился с просьбой оказать содействие по составлению сметы на изготовление памятника погибшим и умершим воинам Афганцам. В результате беседы было принято решение обратиться по данному вопросу к автору рязанской скульптурной композиции «Памяти воинам Афганцам» Ивану Осадчи.

В преддверии проведения юбилейного двадцатого фестиваля Аверкина, председатель Сасовской национальной общественной организации «Культурная автономия татар» Гаяз Гарипов и член организации Одиль Барамыков предложили в качестве сувенирного атрибута праздничных мероприятий изготовить памятную медальку в виде монеты с изображением символики и событий фестиваля. Данное предложение будет обязательно доведено до членов оргкомитета фестиваля и принято соответствующее решение.

Затем представители Сасовской общественной организации и заместитель главы администрации города обсудили план проведения совещания в форме круглого стола на тему: «Укрепление единства представителей различных национальностей и гармонизация межнациональных отношений на территории города Сасово».

Следующее обращение было связано с вопросом уличного освещения и благоустройства. Жительница старой части города сообщила о том, что с недавнего времени отключено освещение в вечернее время суток в районе детской площадки и мостика на улице Пролетарской. На этом же участке улицы существует проблема, связанная с нехваткой контейнеров для сбора мусора. Все эти вопросы были тщательно рассмотрены, доведены до соответствующих служб и взяты на личный контроль заместителем главы администрации города по социальным вопросам.

Одно из обращений, касалось здоровья взрослой женщины и её ребёнка. В настоящее время им установлен единый медицинский диагноз, который требует дальнейшего обследования и назначения лечения в московских медучреждениях. По данному вопросу было принято решение обратиться за материальной помощью к индивидуальному предпринимателю, депутату Думы города Сасово Наталье Дмитриевой и члену политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия», депутату Думы города Сасово Владимиру Голикову. В настоящее время обратившаяся на приём к заместителю главы администрации семья проходит медицинское обследование в Москве.