Глава администрации города Сасово наградила лучших работников и юбиляров
Общество 10
Евгения Рубцова вручила почётные грамоты и благодарственные письма.
В понедельник, 27 февраля, состоялось аппаратное совещание главы администрации города Сасово. Еженедельное совещание началось с поздравлений в адрес юбиляров детского сада №11. Почётными грамотами главы администрации города Сасово за многолетний и добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со Дня рождения были награждены старшая медицинская сестра Наталья Игоревна Исакова и инструктор ЛФК Елена Олеговна Лощинина.
Благодарственным письмом регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области за большой личный вклад в развитие общественного контроля была отмечена председатель сасовского общественного Совета по вопросам ЖКХ Олеся Дмитриевна Костина.
– Присущие вам работоспособность, нацеленность на достижение конечного результата, способность принимать решения, коммуникабельность, доброжелательность, терпение и готовность отвечать на любые вопросы, как детей, так и взрослых – восхищают, – отметила Евгения Рубцова. – Надеюсь, что ваш многолетний опыт и неугасимый огонь искренней преданности своему делу послужат дальнейшему развитию вашей профессиональной и общественной деятельности.