Глава администрации города Сасово наградила лучших работников и юбиляров

Евгения Рубцова вручила почётные грамоты и благодарственные письма.

Общество

В понедельник, 27 февраля, состоялось аппаратное совещание главы администрации города Сасово. Еженедельное совещание началось с поздравлений в адрес юбиляров детского сада №11. Почётными грамотами главы администрации города Сасово за многолетний и добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со Дня рождения были награждены старшая медицинская сестра Наталья Игоревна Исакова и инструктор ЛФК Елена Олеговна Лощинина.

Благодарственным письмом регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области за большой личный вклад в развитие общественного контроля была отмечена председатель сасовского общественного Совета по вопросам ЖКХ Олеся Дмитриевна Костина.