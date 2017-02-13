Геннадий Филин приглашает рязанцев увидеть «Сны наяву»
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В этот вечер гостей кафе «Фонтан» ждёт волшебное, сказочное путешествие в мир музыки, цвета и фантазий.
В среду, 15 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» пройдёт сольный концерт композитора и пианиста Геннадия Филина. Музыкант представит программу «Сны наяву».
В этот вечер гостей кафе ждёт волшебное, сказочное путешествие в мир музыки, цвета и фантазий.
Каждая из композиций, которую услышат зрители – это увлекательная невыдуманная история и энергетический ключ для вхождения в разные миры и пространства со своим цветом, фактурой и обитателями.
Красочная видео-проекция на экране и воображение каждого из сидящих в зале усилят гармонизирующее впечатление пространства музыки, состояния и цвета.
Некоторые пьесы будут рождаться прямо в этот вечер – зрители сами станут свидетелями их появления.
– Я просто в восторге! Геннадий обладает огромными и полезными знаниями, которыми делится со своими зрителями, – поделилась впечатлениями зрительница Екатерина. – Он открывает целую Вселенную, в прямом смысле этого слова. Я завороженно смотрела на него, а он творил волшебство. Музыка, цвет, звезды, галактики, человеческая душа, обретение смысла жизни. Лично для меня этот концерт совершил переворот в сознании, многие вещи, которые я знала раньше, как пазлы, сложились в единую картину – единую картину понимания этого мира.
Более подробную информацию о вечере можно получить
Начало концерта – в 20.00. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12.00до 22.00). Возрастная категория 0+.