Газета «Рязанские ведомости» отмечена Знаком отличия «Золотой фонд прессы-2017»

Знак отличия «Золотой фонд прессы» в журналистском сообществе – значимая и статусная награда, которая присуждается на основании решения независимого экспертного совета.

Общество

Областная газета «Рязанские ведомости» отмечена Знаком отличия «Золотой фонд прессы-2017» 1-й степени. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Вручение награды состоялось в рамках международного Делового форума российских СМИ, который проходил в апреле этого года в Москве. В мероприятии приняла участие главный редактор газеты «Рязанские ведомости» Галина Зайцева. Кроме того, издание было отмечено дипломом и кубком победителя в творческом конкурсе «Хрустальная матрёшка» за публикации о семье и детях.

Знак отличия «Золотой фонд прессы» в журналистском сообществе – значимая и статусная награда, которая присуждается на основании решения независимого экспертного совета Всероссийского конкурса лучшим изданиям, демонстрирующим высокое качество, профессиональную ответственность в работе и являющимся общественно значимыми периодическими средствами массовой информации.