http://7info.ru/news/ryazan-society/fotoreportazh_iz_hristorozhdestvenskogo_hrama_rjazani/
Фоторепортаж из Христорождественского храма Рязани
Общество 242
Официальный
сайт Рязанской епархии опубликовал фоторепортаж из храма.
Фоторепортаж из Христорождественского храма Рязани
Общество 242
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил вечернее праздничное богослужение в Рождественский сочельник.
Вечером 6 января, в Рождественский сочельник, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил вечернее праздничное богослужение в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани.
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