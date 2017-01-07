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http://7info.ru/news/ryazan-society/fotoreportazh_iz_hristorozhdestvenskogo_hrama_rjazani/

Фоторепортаж из Христорождественского храма Рязани
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил вечернее праздничное богослужение в Рождественский сочельник.

Общество   242

Вечером 6 января, в Рождественский сочельник, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил вечернее праздничное богослужение в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани.

Официальный сайт Рязанской епархии опубликовал фоторепортаж из храма. 