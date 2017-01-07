Фоторепортаж из Христорождественского храма Рязани

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил вечернее праздничное богослужение в Рождественский сочельник.

Общество

Вечером 6 января, в Рождественский сочельник, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил вечернее праздничное богослужение в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани.