Фонд «ДетскиеДомики» устроил праздник для воспитанников рязанских интернатов
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Глаза ребят сияли от восторга, когда им вручали долгожданные подарки.
Фонд «ДетскиеДомики» организовал торжественное вручение персональных подарков воспитанникам Костинской, Мосоловской школ-интернатов Рязанской области, Центра комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста Рязанского дома ребенка.
Сказочные персонажи помогли ребятам окунуться в сказку, заразить всех новогодним настроением. А под Новый год всегда осуществляются мечты и происходит что-то волшебное.
Глаза ребят сияли от восторга, когда им вручали долгожданные подарки! Все гостинцы были красиво упакованы, поэтому детям не терпелось их открыть и посмотреть, что же спрятано внутри.
Фонд «ДетскиеДомики» выражает благодарность сотрудникам компании Новатэк, HSBC банка, а также всем рязанцам, принявшим участие в Пункте приёма радости в гипермаркете «Глобус» и сети магазинов «Канцлер».
В январе в каникулы ребята с удовольствием приедут на мероприятия в Рязань. Оказать финансовую помощь для приобретения билетов в кино можно на следующие реквизиты:
НО Благотворительны
ИНН 7704272645 / КПП 770401001
Р/счёт 4070381033826010
к/счёт 3010181040000000
Назначение платежа: пожертвование на программы помощи детям в Рязанской области.
Через Сбербанк-онлайн: Переводы и платежи — Оплата покупок и услуг — в строке поиска наберите «ДетскиеДомики» — Укажите сумму перевода и назначение: пожертвование на программы помощи детям в Рязанской области — Подтвердите платёж обычным для Вас способом.
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