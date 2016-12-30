Фонд «ДетскиеДомики» устроил праздник для воспитанников рязанских интернатов

Глаза ребят сияли от восторга, когда им вручали долгожданные подарки.

Общество

Фонд «ДетскиеДомики» организовал торжественное вручение персональных подарков воспитанникам Костинской, Мосоловской школ-интернатов Рязанской области, Центра комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста Рязанского дома ребенка.

Сказочные персонажи помогли ребятам окунуться в сказку, заразить всех новогодним настроением. А под Новый год всегда осуществляются мечты и происходит что-то волшебное.

Глаза ребят сияли от восторга, когда им вручали долгожданные подарки! Все гостинцы были красиво упакованы, поэтому детям не терпелось их открыть и посмотреть, что же спрятано внутри.

Фонд «ДетскиеДомики» выражает благодарность сотрудникам компании Новатэк, HSBC банка, а также всем рязанцам, принявшим участие в Пункте приёма радости в гипермаркете «Глобус» и сети магазинов «Канцлер».

В январе в каникулы ребята с удовольствием приедут на мероприятия в Рязань. Оказать финансовую помощь для приобретения билетов в кино можно на следующие реквизиты: