Фонд «ДетскиеДомики» подарил сенсорную комнату интернату в Рязанской области

Усовершенствована Чапаевская школа-интернат Михайловского района.

Общество

Сенсорную комнату оборудовал в Чапаевской школе-интернате (Михайловский район Рязанской области), где живут и учатся 75 детей от 7 до 18 лет, фонд «ДетскиеДомики». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Сенсорная комната – специальное помещение для различной «релаксации» детишек. Там можно играть в подвижные игры, не боясь ушибиться или пораниться, или, наоборот, решать творческие задачи. Многопрофильное оборудование позволяет разные занятия. Специальное оснащение комнаты не только снимает стресс и нервное возбуждение, но и помогает стимулировать познание, развивает крупную и мелкую моторику. В этой же комнате с ребятами общается, снимая их проблемы и страхи, психолог интерната.

Для оборудования сенсорной комнаты фонд «ДетскиеДомики» передал интернату воздушно-пузырьковую трубку, световой проектор, развивающие панели, тактильную дорожку, мольберт, мягкие игровые модули, сухой бассейн с шариками, различные пуфы. «наполнение» комнаты стоило 325 304,00 рублей. Но возможность помогать ребятишкам избавляться от стрессов бесценна!

Сенсорная комната очень понравилась детям. Одна девочка призналась:

— Я когда туда прихожу, как в сказку попадаю.

Подробности мероприятия можно уточнить у координатора программ фонда «ДетскиеДомики» в Рязанской области Инны Сучковой: inna@detskiedomiki.ru, (4912) 99 49 50.