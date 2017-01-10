Фонд «ДетскиеДомики» обустроил три спальни для девочек в Мосоловской школе-интернате

Комнаты специально не оборудовали полностью под ключ, чтобы их жительницы сами смогли включиться в процесс и научиться обустраивать жильё.

Общество

Фонд «ДетскиеДомики» в рамках проекта «Уютная спальня» обустроил 3 спальни для девочек в Мосоловской школе-интернате Рязанской области. Стоимость проекта составила 869 615 рублей.

В спальнях был произведен косметический ремонт: выровнены, поклеены и покрашены стены, заменен линолеум, установлены новые двери, заменена вся мебель. Теперь в комнате деревянные кровати с ортопедическими матрасами, шкафы, комоды, тумбочки, письменные столы, стулья, вешалки. Все это разработано специально под потребности детей, чтобы мебель была удобна, практична, а вместе с тем создавала домашний уют.

В комнатах выделены спальная зона и зона для проведения свободного времени.

В зоне отдыха установлены удобные диваны и пуфы. На них после уроков девочки читают, играют в настольные игры и просто общаются. А чтобы обстановка была тёплой и уютной, на кровати приобретены мягкие и пушистые пледы, а на пол – ковры. На окнах появились оригинальные шторы – лёгкие дневные и тёмные ночные.

Комнаты специально не оборудовали полностью под ключ, чтобы их жительницы сами смогли включиться в процесс и научиться обустраивать жильё. Это очень важно для девочек, ведь у них нет опыта обустройства жилья. А сейчас они учатся устраивать уют самостоятельно.

Мужскую работу в сборке диванов или стульев помогают делать мальчики.

В этих комнатах-спальнях дети проводят всё время после уроков. И, несмотря на то, что благоустройство комнат ещё продолжается, – комнаты уже сейчас стали по-домашнему уютными и тёплыми.

Фонд «ДетскиеДомики», воспитанники и персонал Мосоловской школы-интерната благодарят компанию «Новатэк» и компанию, пожелавшую остаться неизвестной, за оказанную помощь.

Если вы можете помочь в приобретении больших рамок для фотографий и репродукций на стены комнат, наволочек на подушки, телевизоров – пишите inna@detskiedomiki.ru, (4912) 99 49 50.

НО Благотворительный Фонд «ДетскиеДомики»

ИНН 7704272645 / КПП 770401001

Р/счёт 40703810338260101174 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва,

к/счёт 30101810400000000225, БИК 044525225.

Назначение платежа: пожертвование на программы помощи детям в Рязанской области.

Через Сбербанк-онлайн: Переводы и платежи — Оплата покупок и услуг — в строке поиска наберите «ДетскиеДомики» — Укажите сумму перевода и назначение: пожертвование на программы помощи детям в Рязанской области — Подтвердите платёж обычным для Вас способом.