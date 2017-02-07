Фонд «ДетскиеДомики» обустроил квартиру для проживания выпускников в Рыбновской школе-интернате

Квартира переоборудована из помещения бывшей группы.

Общество

Фонд «ДетскиеДомики» обустроил квартиру для проживания выпускников в Рыбновской школе-интернате Рязанской области. Фонд приобрёл для квартиры кровати с матрасами, столы, трюмо, шкафы и комоды, тумбы, диваны, кухонный гарнитур, плиту, вытяжку и холодильник. Стоимость проекта составила 452 170,00 рублей.

Выпускаясь из интерната ребята часто сталкиваются с ограничением выбора мест дальнейшей учебы, если при этих учебных заведениях нет общежития. А квартиру либо ещё не предоставляют, либо она находится в области. В оборудованной квартире ребята могут выбрать учебное заведение, при этом проживая в комфортных условиях при интернате.

Квартира переоборудована из помещения бывшей группы. В двух комнатах (для мальчиков и для девочек) пространство разделили с помощью перегородок из гипсокартона. Это маленькие уголки личного пространства для выпускников, где находится кровать и стол.

Зона гостиной, где ребята могут приговить еду, пообщаться, посмотреть телевизор, принять гостей, обсудить вопросы с куратором проекта – общие. В квартире также находятся два санузла с душевыми, стиральная машина. То есть все, что нужно для комфортной жизни.

За ребятами, живущими в квартире – присматривает куратор. Но при этом они полностью самостоятельны – на свои средства (стипендию) покупают продукты, сами готовят себе едут, сами обслуживают себя в быту.

В этой же квартире смогут жить выпускники в случае трудных жизненных обстоятельств – не смогли учиться в училище и остались без общежития и значит без жилья. Вернулись из армии – и пока не устроились в учебное заведение, и значит пока остались без жилья.

Нахождение в данной квартире – временное, специалисты Центра помогают решить проблему и устроить выпускника в жизни. Ограничение по возрасту в данной квартире – до 23 лет.

В данный момент в интернате проживают две девочки, которые выпустились из интерната в прошлом году. Одна учится на тренера в педагогическом училище, другая в политехническом техникуме. В свои учебные заведения они добираются на электричке. И несмотря на дорогу – девочку очень рады, что они смогли выбрать учебное заведение и получить ту профессию, кем они хотели бы стать в дальнейшем.