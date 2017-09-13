Финансовую грамотность – в массы: в Рязани стартовали два проекта, ориентированные на подростков и пенсионеров

Уроки налоговой и пенсионной грамотности, ориентированные на разные возрастные и социальные категории горожан.

Общество

13 сентября в Центральной городской библиотеке им. Есенина состоялась презентация сразу двух проектов, направленных на повышение финансовой грамотности рязанцев: «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин» и «Про финансы». Оба проекта предполагают информационно-просветительские мероприятия – лекции, лекции-дискуссии, уроки налоговой и пенсионной грамотности, ориентированные на разные возрастные и социальные категории горожан. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Проект «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин» разработан Центральной городской библиотекой им. Есенина. В его рамках предусмотрен цикл мероприятий для учащихся старших классов общеобразовательных школ, студентов ссузов и вузов города. Партнерами проекта и «учителями» «Школы финансовой грамотности» стали специалисты отделения по Рязанской области Главного управления Центрального Банка РФ по ЦФО, Управление Федеральной налоговой службы России по Рязанской области, Отделение Пенсионного Фонда РФ по Рязанской области, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» (факультет экономики), Молодёжная администрация города Рязани.

Проект «Про финансы» разработан в Молодёжной администрации города Рязани. Кроме работы с ученической аудиторией в его рамках предполагаются занятия с пожилыми рязанцами, пенсионерами.