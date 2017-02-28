http://7info.ru/news/ryazan-society/federalnyj_telekanal_pokazal_sjuzhet_ob_obmanutyh_rjazanskih_dolschikah/
Федеральный телеканал показал сюжет об обманутых рязанских дольщиках
Общество 203
«Общественное телевидение России» в своём
сюжете рассказало о ситуации , в которую попали дольщики двух жилищных комплексов в Рязани.
Видео можно найти
ЗДЕСЬ .
Федеральный телеканал показал сюжет об обманутых рязанских дольщиках
Общество 203
По данным столичных журналистов, деньги за квартиры в «Аэробусе» отдали 120 человек.
«Общественное телевидение России» в своём
ЖК «Аэробус» и ЖК «Виктория» строила одна компания – корпорация «Город». Из-за нехватки средств строительство было заморожено.
По данным столичных журналистов, деньги за квартиры в «Аэробусе» отдали 120 человек. Своего жилья они пока так и не дождались, при этом некоторые вынуждены выплачивать ипотеку.
В настоящее время рязанские власти ищут возможные пути решения этой проблемы.
Видео можно найти