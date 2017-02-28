Федеральный телеканал показал сюжет об обманутых рязанских дольщиках

По данным столичных журналистов, деньги за квартиры в «Аэробусе» отдали 120 человек.

Общество

«Общественное телевидение России» в своём сюжете рассказало о ситуации , в которую попали дольщики двух жилищных комплексов в Рязани.

ЖК «Аэробус» и ЖК «Виктория» строила одна компания – корпорация «Город». Из-за нехватки средств строительство было заморожено.

По данным столичных журналистов, деньги за квартиры в «Аэробусе» отдали 120 человек. Своего жилья они пока так и не дождались, при этом некоторые вынуждены выплачивать ипотеку.

В настоящее время рязанские власти ищут возможные пути решения этой проблемы.