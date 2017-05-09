Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова поздравила горожан с Днём Победы.

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного времени! Уважаемые жители и гости города Сасово!

Сердечно поздравляю вас с самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вряд ли в Сасове найдется семья, в которой не было бы погибших в этой самой страшной войне прошлого века. Вечная им память!

В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов-освободителей.

Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну из руин.

Сегодня мы обращаемся со словами искренней благодарности к живым свидетелям истории, к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Примите нашу глубокую благодарность за ваш ратный труд, за жизненную мудрость и активную гражданскую позицию.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, заботливого отношения детей и внуков, благополучия, мира и добра! С праздником вас! С Днем Великой Победы!