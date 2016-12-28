Естественная убыль населения Рязанской области за 11 месяцев составила почти 4,6 тыс. человек

По сравнению с 2015 годом этот показатель несколько снизился.

Общество

За 11 месяцев в Рязанской области родилось 11 тыс. 811 человек, за аналогичный период прошлого года – 11 тыс. 474. Такие данные приводятся на официальном сайте Рязаньстата.

За тот же период умерло 16 тыс. 405, в 2015 году – 16 тыс. 325 человека.

Естественная убыль населения составила 4 тыс. 594 человека, годом ранее – 4 тыс. 851 человек.