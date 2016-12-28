http://7info.ru/news/ryazan-society/estestvennaja_ubyl_naselenija_rjazanskoj_oblasti_za_11_mesjacev_sostavila_pochti_46_tys_chelovek/
Естественная убыль населения Рязанской области за 11 месяцев составила почти 4,6 тыс. человек
Общество 94
Естественная убыль населения Рязанской области за 11 месяцев составила почти 4,6 тыс. человек
Общество 94
По сравнению с 2015 годом этот показатель несколько снизился.
За 11 месяцев в Рязанской области родилось 11 тыс. 811 человек, за аналогичный период прошлого года – 11 тыс. 474. Такие данные приводятся на официальном сайте Рязаньстата.
За тот же период умерло 16 тыс. 405, в 2015 году – 16 тыс. 325 человека.
Естественная убыль населения составила 4 тыс. 594 человека, годом ранее – 4 тыс. 851 человек.