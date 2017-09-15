Энергетики центральной России переведены в режим повышенной готовности

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1 169 бригад (5 768 человек, 1 947 единиц техники), в том числе 94 мобильных подразделения.

Общество

По сообщениям Росгидрометцентра в ближайшее время на территориях Калужского, Тульского, Рязанского, Владимирского и Ивановского регионов прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются дожди и грозы, усиление ветра.

Для обеспечения готовности сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» введён режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал филиалов. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1 169 бригад (5 768 человек, 1 947 единиц техники), в том числе 94 мобильных подразделения. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов. В случае необходимости к восстановительным работам будут привлечены ремонтные бригады из филиалов МРСК Центра. Напомним, в прошлом году в двух компаниях введено единое управление.

МРСК Центра и Приволжья настоятельно рекомендует гражданам при ухудшении погодных условий не находиться рядом с линиями электропередачи – это может быть смертельно опасно.

Энергетики напоминают: по всем вопросам, связанным с электроснабжением, жители могут обращаться по единому бесплатному номеру Контакт-центра компании 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).