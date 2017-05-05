Елена Шаповская: Реализация партпроекта «Местный дом культуры» вдохнет в сельские клубы новую жизнь

Региональный координатор нового проекта «Единой России» прокомментировала поручение председателя партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Министерству культуры.

Общество

По итогам обсуждения в Государственной Думе отчета кабинета министров о результатах работы в 2016 году председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству культуры совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести работу по обобщению и распространению положительного опыта реализации в регионах проектов, направленных на развитие культурной среды.

Директор областного научно-методического центра народного творчества, региональный координатор партпроекта «Местный дом культуры» Елена Шаповская отметила, что в предвыборной программе, с которой «Единая Россия» шла на выборы в Госдуму VII созыва в 2016 году, был сделан акцент на необходимости обеспечить стабильную государственную поддержку культуры, в том числе кинематографа, реставрировать памятники истории и культуры, поддерживать работу клубов, домов и дворцов культуры.

– В конце прошлого года начали работу два важных для нас проекта «Единой России» – «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Рязанской области выделили средства – порядка 27 миллионов рублей – на укрепление материально-технической базы сельских учреждений культуры, – рассказала Елена Шаповская.

В 2017 году будут отремонтированы Дворец культуры им. В.И. Ленина города Скопина, Кораблинский Дворец культуры, Октябрьский Дом культуры (Михайловский район), Городской культурно-досуговый центр Рыбновского городского поселения, Льговский поселенческий Дом культуры Рязанского района, Спасский районный Дом культуры. Более 8 млн будет направлено на укрепление материально-технической базы четырех театров — Народный театр юного зрителя Дворца культуры города Касимова, Народный театр «Аспект» Дворца культуры города Касимова, Народный театр «ТРаМ» Кораблинского дворца культуры, Народный молодежный театр «Предел» Дворца культуры им. В.И. Ленина города Скопина.

– К октябрю уже будут произведены ремонтные работы и приобретено оборудование и аппаратура, что, несомненно, вдохнет в сельские клубы и народные театры новую жизнь, – уверена региональный координатор партпроекта «Местный дом культуры» Елена Шаповская.

Комментируя поручение Дмитрия Медведева Министерству культуры провести работу по обобщению и распространению положительного опыта реализации в регионах проектов, направленных на развитие культурной среды, Елена Шаповская заметила, что это будет очень полезно.