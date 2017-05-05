Елена Митина: Важно повысить уровень жизни пенсионеров

Депутат Госдумы от Рязанской области прокомментировала поручения Дмитрия Медведева правительству РФ.

Общество

2 мая председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета правительства о результатах работы в 2016 году дал ряд поручений профильным министерствам.

Одно из них касалось разработки проекта федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

По словам члена фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, депутата от Рязанской области Елены Митиной, по предложению партии в 2016 году правительство РФ увеличило минимальный размер оплаты труда более чем на 20% — до 7500 рублей.

– На территории Рязанской области для работников государственных и муниципальных учреждений действует размер минимальной заработной платы, установленный в соответствии с федеральным законом. Размер минимальной заработной платы для работников внебюджетных сфер составляет 8500 рублей, — отметила парламентарий. — Сегодня совместные усилия депутатов и членов правительства направлены на повышение качества жизни наших граждан. Минимальный размер оплаты труда будет поэтапно повышаться. Наша цель, чтобы МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Еще одно поручение касалось проработки вопроса возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам. Как подчеркнула в своем комментарии Елена Митина, депутатам Госдумы важно поддержать эту инициативу.