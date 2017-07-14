Елена Митина прокомментировала внесенные поправки в ПДД, касающиеся перевозки детей
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Согласно этим поправкам, при перевозке ребенка на заднем сидении автомобиля кресло или бустер необходимы только если ребенок младше семи лет.
12 июля 2017 года вступил в силу первый блок поправок в ПДД, касающиеся перевозки детей в личных автомобилях. Согласно этим поправкам, при перевозке ребенка на заднем сидении автомобиля кресло или бустер необходимы только если ребенок младше семи лет. Детей старше этого возраста достаточно пристегнуть штатными ремнями.
Однако, если ребенок младше 12 лет едет на переднем сидении, то для него, как и раньше, необходимо приобрести кресло. Это позволит сохранить жизнь и здоровье пассажира при возникновении внештатной ситуации. Штраф за нарушение остался прежним – 3 тыс. руб.
– Необходимость внесения поправок назрела уже давно – не раз к нам обращались люди с жалобой на то, что невозможно найти подходящее кресло для подросшего ребенка, крупные дети просто не помещались в кресла, предлагаемые производителями. А также было много вопросов, связанных с детьми-инвалидами, так как некоторых из них можно перевозить только в лежачем положении. Было принято решение учесть пожелания граждан и внести изменения в ПДД, – отметила депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина. – Но несмотря на внесённые изменения, лично я считаю первоочередной задачей родителей создать для своих детей максимально безопасные условия при их перевозке.