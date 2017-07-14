Елена Митина прокомментировала внесенные поправки в ПДД, касающиеся перевозки детей

Согласно этим поправкам, при перевозке ребенка на заднем сидении автомобиля кресло или бустер необходимы только если ребенок младше семи лет.

Общество

12 июля 2017 года вступил в силу первый блок поправок в ПДД, касающиеся перевозки детей в личных автомобилях. Согласно этим поправкам, при перевозке ребенка на заднем сидении автомобиля кресло или бустер необходимы только если ребенок младше семи лет. Детей старше этого возраста достаточно пристегнуть штатными ремнями.

Однако, если ребенок младше 12 лет едет на переднем сидении, то для него, как и раньше, необходимо приобрести кресло. Это позволит сохранить жизнь и здоровье пассажира при возникновении внештатной ситуации. Штраф за нарушение остался прежним – 3 тыс. руб.