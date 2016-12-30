Депутат Госдумы Елена Митина поздравила рязанцев с Новым годом!

Дорогие рязанцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! В эти предновогодние дни за праздничным столом собираются вместе родные и близкие люди, чтобы от всей души пожелать друг другу всего самого светлого и лучшего.

Уходящий год был наполнен множеством разных событий. Мы отметили 75-ю годовщину со дня контрнаступления под Москвой. Прошли мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Года кино.

Случились в этот год и трагедии, в которых проявились лучшие качества наших людей – чувство сплоченности, сострадание, готовность прийти на помощь в трудную минуту.

В этом году новый состав Государственной Думы принял бюджет, в котором отражены интересы жителей страны, интересы жителей Рязанской области. Заложены средства на индексацию социальных выплат, продолжение программ по развитию системы здравоохранения, образования, ремонт дорог, сельских Домов культуры и на другие направления.

Уверена, что совместными усилиями мы реализуем все намеченные планы, направленные на повышение благополучия людей.

Пусть Новый год принесет в каждый дом стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и успехов во всех начинаниях! С Новым годом! С наступающим Рождеством Христовым !