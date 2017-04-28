Елена Митина посетила Рязанский дом ребёнка

Депутат приняла участие заседании областной рабочей группы проекта партии «Единая Россия» «России важен каждый ребёнок».

Общество

В пятницу, 28 апреля, в Рязанском доме ребёнка прошло заседание областной рабочей группы проекта партии «Единая Россия» «России важен каждый ребёнок». В совещании приняли участие депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина и региональный координатор проекта, депутат Рязанской городской Думы Николай Плетнёв.

В своём выступлении депутат отметила, что главной целью проекта является сокращение масштабов сиротства в стране, оказание помощи и поддержки детям-сиротам, замещающим семьям.

– Ключевой тезис проекта – «Ребёнок должен жить в семье». Это предполагает развитие системы поддержки кровных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – подчеркнула парламентарий. – Ещё одной немаловажной задачей проекта является осуществление общественного контроля за условиями воспитания детей в учреждениях для детей-сирот, выполнением такими учреждениями требований по организации семейных воспитательных групп. Отдельная тема проекта — содействие в социальной адаптации детей-сирот после выпуска из интернатных учреждений, получение ими образования, обеспечение жильём.

За время реализации проекта «России важен каждый ребёнок» были существенно упрощены процедура сбора документов для потенциальных усыновителей, а также система отчётности для опекунов и попечителей, сокращён срок вступления в силу решения суда об усыновлении с 30 до 10 дней, увеличен срок предварительной и гостевой опеки, сокращён перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребёнка или принять его под опеку, закреплено право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение бесплатной медицинской помощи как на территории России, так и за её пределами. И это далеко не полный перечень всего того, что удалось достичь благодаря реализации данного проекта.

– В 2012 году федеральный банк данных насчитывал 127 тыс. детей-сирот и их число неуклонно росло. На сегодняшний день в интернатных учреждениях проживает 52 тыс. детей. В 2016 году на воспитание в семьи было передано более 54 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – рассказала Елена Митина.

Говоря о Рязанской области, Николай Плетнёв отметил, что на территории региона выросла рождаемость, снизилась младенческая смертность, увеличилось количество многодетных и замещающих семей, сократилось число семей, находящихся в социально опасном положении.

За последние пять лет число детей-сирот в Рязанской области уменьшилось на 7,7%, почти в два раза сократилось количество детей, находящихся на учете в региональном банке данных об оставшихся без попечения родителей. На 10% выросло число детей, устроенных на семейные формы воспитания. За прошлый год в семьи было передано 443 ребёнка.

– Каждый год растёт число усыновленных детей, в среднем на 4%. Всё большую популярность в Рязанской области приобретает такая форма семейного воспитания, как приёмная семья. Сегодня в регионе 495 таких семей, где воспитывается 851 ребёнок. С 2007 года эта цифра выросла почти в 14 раз. Среди приёмных семей 115 являются многодетными, – рассказал Николай Плетнёв. – Для каждой приёмной семьи установлены меры соцподцержки в виде ежегодных денежных выплат. Многодетным семьям, воспитывающим как родных, так и усыновлённых детей, предоставляется дополнительная помощь.

Таких результатов удалось достичь в том числе и благодаря активной работе сотрудников Рязанского дома ребёнка. На базе учреждения был создан Центр комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста от 0 до 4-х лет с особенностями развития. Все дети, прошедшие восстановительное лечение в Центре, сегодня посещают обычные детские сады. Благодаря успешной реабилитации, большинство детей возвращаются в свои кровные семьи. Даёт свои результаты и профилактическая работа по отказам от новорождённых – число таких случаев сократилось с 38 до 11.

– Кроме этого, мы активно внедряем практику уменьшения размеров групп и объединения в них детей разных возрастов. Благодаря этому стало возможным проживание в одной группе разновозрастных братьев и сестёр, – рассказала директор Дома ребёнка Елена Шатская. – Ещё одним положительным моментом является сокращение заболеваемости. Расход антибиотиков уменьшился почти вдвое.

В завершении встречи гостям устроили экскурсию по Дому ребенка, во время которой Елена Митина подарила юным воспитанникам игрушки.