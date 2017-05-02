Электронные транспортные карты льготникам в Рязани будут менять до конца года

Такой порядок, по оценке специалистов, позволит организовать планомерную замену транспортных карт и снизить время ожидания граждан в очереди в пунктах обслуживания.

Общество

Замена транспортных карт для льготных категорий граждан старого образца – «Электронная Рязань» – на карты «Льготная» с логотипом «УмКА» продлится до конца 2017 года. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Рязанцам, имеющим право на меры социальной поддержки при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, при пополнении баланса карты будут выдаваться приглашения для её замены с указанием месяца.

Такой порядок, по оценке специалистов, позволит организовать планомерную замену транспортных карт и снизить время ожидания граждан в очереди в пунктах обслуживания. В течение указанного в приглашении месяца пользователь карты может обратиться в территориальные отделения МФЦ по адресам:

- ул. Почтовая, д. 61;

- ул. Каширина, д. 1;

- ул. Новоселов, д. 33 корп. 2;

- ул. Крупской, д. 14 корп. 2.

Отделения МФЦ работают по следующему графику:

понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 18.00;

вторник, четверг – с 8.00 до 20.00;

суббота – с 9.00 до 16.00.

При обращении о замене карты гражданин должен предъявить:

- карту старого образца «Электронная Рязань»;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию в городе Рязани или Рязанской области;

- СНИЛС;

- документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки по оплате проезда в городском пассажирском транспорте;

- документ, подтверждающий факт установления пенсии в соответствии с действующим законодательством.

Консультации специалистов по вопросам использования транспортных карт можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-250-02-62.