«Элекс» приглашает рязанцев на свой день рождения

Всех, кто в этот день заглянет на огонёк, угостят свежевыжатым соком и ароматным кофе, предложат покататься на гироскутере и электросамокате и подарят хорошее настроение.

Общество

Компании «Элекс» 24 года! И уже по традиции день рождения «Элекс» будет праздновать вместе со своими друзьями.

Лето совсем не радует тёплыми деньками, но «Элекс» поможет зарядиться отличным настроением и даже подарит замечательные подарки (лето так точно не может). В субботу, 15 июля, праздник пройдёт сразу в двух магазинах одновременно: «Элекс» на Театральной и «Элекс» в Канищеве.

Всех, кто в этот день заглянет на огонёк, угостят свежевыжатым соком, ароматным только что сваренным кофе и лимонадом, приготовленным у вас на глазах. А для любителей сладкого – мороженое всего за 1 рубль и ещё много угощений!

Для маленьких гостей «Элекса» будет работать зона аквагрима, где из любого ребёнка за пару минут сделают милого котёнка или пирата с чёрной бородой.

Изюминкой дня рождения «Элекса» станет тест-драйв техники. На празднике всех ждёт гироскутер, на котором можно будет не просто прокатиться, но и получить подарок, если у вас это получится хорошо. А «Элекс» в Канищеве приготовил ещё одну новинку современного электротранспорта – электросамокат, на котором также сможет прокатиться любой желающий.

И конечно в эти дни всех ждут самые современные новинки техники и скидки до 40%. Вместе с партнёрами «Элекс» подготовил много призов и подарков, за которые точно стоит побороться в конкурсах, например, домашняя аудиосистема Sony MHC-V11 или подарочные карты от сети ювелирных магазинов «Монисто».

Праздники начнутся в 10:00 в магазинах «Элекс» по адресам пл. Театральная, д. 2/68 и ул. Станкозаводская, д.31, ТЦ «Квартал».

®