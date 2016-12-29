http://7info.ru/news/ryazan-society/dvum_sobakam_iz_rjazani_oformili_sertifikat_dlja_poezdki_v_chehiju/
Двум собакам из Рязани оформили сертификат для поездки в Чехию
Общество 27
Двум собакам из Рязани оформили сертификат для поездки в Чехию
Общество 27
Соответствующее разрешение выдали специалисты Россельхознадзора.
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям оформило документы для отправки двух собак из Рязани в Чехию. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.
В управление обратились граждане с просьбой оформить разрешение на вывоз китайской хохлатой и лабрадора ретривера. Так как никаких заболеваний у животных не было, вывозились они не из карантинной зоны соответствующий сертификат на английском языке был оформлен.