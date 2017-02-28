Двор одного из домов на улице Новосёлов завален мусором

По словам местных жителей, кучи мусора «украшают» их двор уже две недели, а после праздников ситуация только ухудшилась.

Общество

Жильцы дома №30 по улице Новосёлов в Рязани столкнулись с мусорной проблемой. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По словам местных жителей, кучи мусора «украшают» их двор уже две недели, а после праздников ситуация только ухудшилась.

Подрядчики оказались безответственными – теперь их судьбу будут решать в префектуре, отмечает в сюжете ГТРК «Ока».