http://7info.ru/news/ryazan-society/dvor_odnogo_iz_domov_na_ulice_novosjolov_zavalen_musorom/
Двор одного из домов на улице Новосёлов завален мусором
Общество 203
Жильцы дома №30 по улице Новосёлов в Рязани столкнулись с мусорной проблемой. Об этом сообщает
ГТРК «Ока».
Двор одного из домов на улице Новосёлов завален мусором
Общество 203
По словам местных жителей, кучи мусора «украшают» их двор уже две недели, а после праздников ситуация только ухудшилась.
Жильцы дома №30 по улице Новосёлов в Рязани столкнулись с мусорной проблемой. Об этом сообщает
По словам местных жителей, кучи мусора «украшают» их двор уже две недели, а после праздников ситуация только ухудшилась.
Подрядчики оказались безответственными – теперь их судьбу будут решать в префектуре, отмечает в сюжете ГТРК «Ока».