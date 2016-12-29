Две рязанских семьи награждены орденом «Родительская слава»

Соответствующий Указ подписал президент страны.

Общество

Две рязанских семьи награждены орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент страны.

Награды за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций удостоены супруги Андрей и Ольга Белянские, Дмитрий и Анна Питерские.