http://7info.ru/news/ryazan-society/dve_rjazanskih_semi_nagrazhdeny_ordenom_roditelskaja_slava/
Две рязанских семьи награждены орденом «Родительская слава»
Общество 91
Две рязанских семьи награждены орденом «Родительская слава»
Общество 91
Соответствующий Указ подписал президент страны.
Две рязанских семьи награждены орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент страны.
Награды за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций удостоены супруги Андрей и Ольга Белянские, Дмитрий и Анна Питерские.