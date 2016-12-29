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http://7info.ru/news/ryazan-society/dve_rjazanskih_semi_nagrazhdeny_ordenom_roditelskaja_slava/

Две рязанских семьи награждены орденом «Родительская слава»
Соответствующий Указ подписал президент страны.

Общество   91

Две рязанских семьи награждены орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент страны.

Награды за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций удостоены супруги Андрей и Ольга Белянские, Дмитрий и Анна Питерские.