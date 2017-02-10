Две рязанские школы получили по 200 тысяч рублей от Олимпийского комитета

Ежегодно рязанские учреждения спорта становятся победителями и призерами программы, направленной на создание условий для гармоничного развития детей и молодёжи.

Общество

Две рязанские школы получили по 200 тысяч рублей от Олимпийского комитета России. Рязанские учреждения спорта ежегодно становятся победителями и призерами Программы, мероприятия которой направлены на создание условий для гармоничного развития детей и молодёжи. В этом году лауреатами стали школы № 31 и № 64. Средства они направят на приобретение школьного спортивного инвентаря и формы, сообщает сайт администрации города Рязани.

Чествование лауреатов программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна» состоялось в четверг, 8 февраля, во Дворце спорта «Олимпийский». В мероприятии приняли участие официальный представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов, министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, представители спортивных клубов Рязани и области – лауреаты Программы, руководители двух рязанских школ – №№31 и 64.