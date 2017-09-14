Два суда обязали администрацию Рязани поставить в очередь на жильё женщину и троих её детей

Один из детей – инвалид.

Общество

Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Советского районного суда, постановившего обязать администрацию Рязани принять на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилье. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Истица и трое её несовершеннолетних детей были признаны малоимущими, в результате чего могли встать на учёт на получение жилья по договору социального найма. Администрация города отказала им в этом праве, после чего женщина подала заявление в суд. Суд обязал городскую власть поставить семью на учёт, а её сына-инвалида включить в список лиц, имеющих право на первоочередное получение жилья.

На это решение была подана апелляция, рассмотрев которую, Рязанский областной суд оставил решение суда нижестоящей инстанции в силе.