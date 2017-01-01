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http://7info.ru/news/ryazan-society/dva_rjazanca_pozhalovalos_v_rospotrebnadzor_na_nekachestvennye_produkty_/

Два рязанца пожаловалось в Роспотребнадзор на некачественные продукты
В преддверии Нового года ведомство рассмотрело более 40 обращений граждан.

Общество   576

За последнюю неделю 2016 года в Роспотребнадзор на некачественные продукты пожаловались 2 рязанца. Статистика приведена на сайте ведомства.

Всего за последнюю неделю 2016 года ведомство рассмотрело 41 обращение. Одиннадцать человек потребовала возврата и обмена непродовольственных товаров на аналогичный, одно было связано с нарушением правил торговли, а также оказания услуг.