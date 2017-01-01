Два рязанца пожаловалось в Роспотребнадзор на некачественные продукты

В преддверии Нового года ведомство рассмотрело более 40 обращений граждан.

Общество

За последнюю неделю 2016 года в Роспотребнадзор на некачественные продукты пожаловались 2 рязанца. Статистика приведена на сайте ведомства.

Всего за последнюю неделю 2016 года ведомство рассмотрело 41 обращение. Одиннадцать человек потребовала возврата и обмена непродовольственных товаров на аналогичный, одно было связано с нарушением правил торговли, а также оказания услуг.