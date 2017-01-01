http://7info.ru/news/ryazan-society/dva_rjazanca_pozhalovalos_v_rospotrebnadzor_na_nekachestvennye_produkty_/
Два рязанца пожаловалось в Роспотребнадзор на некачественные продукты
Общество 576
Два рязанца пожаловалось в Роспотребнадзор на некачественные продукты
Общество 576
В преддверии Нового года ведомство рассмотрело более 40 обращений граждан.
За последнюю неделю 2016 года в Роспотребнадзор на некачественные продукты пожаловались 2 рязанца. Статистика приведена на сайте ведомства.
Всего за последнюю неделю 2016 года ведомство рассмотрело 41 обращение. Одиннадцать человек потребовала возврата и обмена непродовольственных товаров на аналогичный, одно было связано с нарушением правил торговли, а также оказания услуг.