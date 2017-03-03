«Дом.ru» обновил мобильное ТВ

После обновления пользователи могут самостоятельно выбирать разрешение видео, учитывая скорость интернет-соединения или условия тарификации мобильного трафика.

Общество

Телеком-оператор «Дом.ru» обновил мобильное приложение «Дом.ru TV», предназначенное для просмотра ТВ и видео с устройств на базе iOS и Android . В новой версии пользователи могут выбирать качество видео и масштаб картинки, оформить подписку.

Скачав приложение «Дом.ru TV», любой клиент оператора может смотреть телеканалы онлайн и в течение 3 дней после эфира, а также видео-фильмы, сериалы, мультфильмы – с мобильных устройств в любой точке России, где есть доступ в интернет. Просмотр спортивного матча или фильма, начатый на телевизоре, можно продолжить на мобильном устройстве, а можно на разных устройствах смотреть разные программы.

После обновления пользователи могут самостоятельно выбирать разрешение видео, учитывая скорость интернет-соединения или условия тарификации мобильного трафика. Появилась возможность адаптировать масштаб изображения под размер экрана: каналы в формате 4x3 можно открыть на весь экран без черных полей. Также в приложении появилась возможность смотреть ТВ-программу с начала, не дожидаясь ее завершения, и переключаться на предыдущую телепередачу, не выходя из режима просмотра. Пункт меню «Сообщить о проблеме» поможет связаться с компанией в один клик и оперативно получить ответ на свой вопрос.

В приложении клиент может оформить подписку и смотреть фильмы, мультфильмы и программы в любое удобное время. Оплатить подписку можно с лицевого счета (при положительном балансе) или банковской картой, привязанной к Google Play или App Store.