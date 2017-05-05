Дом.ru дарит геймерам бонусы в подарок до конца мая

Акция «Подарки целый год» для клиентов «Дом.ru» действует четвёртый год.

Общество

До конца мая клиенты «Дом.ru» могут пользоваться специальным бонусом для геймеров без дополнительной платы. В рамках бонуса доступны пакет каналов «Геймер», премиальный доступ к порталу Geek-TV и ускорение интернета до 100 Мбит/с.

Активировать бонус «Игровой» можно в Личном кабинете на сайте (раздел «Спецпредложения»). Бонус предоставляется бесплатно пользователям пакетов услуг в рамках акции «Подарки целый год» до 31 мая, после чего его стоимость составит 150 рублей в месяц.

В пакет «Геймер» входят 2 канала про компьютерные игры и киберспорт – Game Show HD и Gamanoid TV. В эфире каналов - трансляции с крупнейших в мире турниров и игрофестов, обзоры компьютерных игр, отзывы авторитетных блогеров и «гайды» для прохождения игр.

В разделе «Премиум» на портале Geek-TV клиенты получат новости об играх, кино, технологиях, обзоры трендов индустрии развлечений - всё в формате видео. Информация обновляется ежедневно и доступна на всех платформах - iOS, Android и Smart TV. Активировать раздел можно по промокоду, полученному в Личном кабинете, доступ сохранится на протяжении 3 месяцев.

Скоростной бонус разгонит интернет до 100 Мбит/с и позволит оценить все преимущества по-настоящему скоростного интернета: подключать к сети несколько устройств одновременно и потреблять любой контент – HD-видео, музыку, игры – в онлайн режиме.