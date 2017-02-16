Долги за газ стали причиной ареста имущества рязанцев

В список неплательщиков попали 10 адресов Железнодорожного района областного центра.

Общество

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» провели совместный рейд с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области и представителями СМИ по взысканию задолженности за поставляемый газ. В список неплательщиков попали 10 адресов Железнодорожного района областного центра – это частный сектор. Общая просроченная задолженность этих абонентов составляет порядка 300 тысяч рублей.

По итогам рейда судебными приставами было арестовано имущество двух должников на сумму семь тысяч рублей. Если в течение 10 дней они не оплатят задолженность за газ, то их имущество будет реализовано принудительно, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга. Один абонент, увидев на пороге своего дома сотрудников УФССП, оплатил накопившуюся задолженность прямо на месте.

Тем, кого не удалось застать дома, судебные приставы оставили извещения о явке в отдел УФССП России по Рязанской области.

Общая просроченная задолженность населения Рязанской области за природный газ сейчас составляет более 77 миллионов рублей. В ноябре 2016 года этот показатель был выше – 83 миллиона рублей. Несмотря на то, что есть динамика сокращения задолженности, борьба с неплатежами остается важным направлением работы компании.