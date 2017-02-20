Для активистов Рязани организовали традиционное мероприятие «Нестандартный выходной»

Мероприятие проводится ежегодно и собирает активистов из разных общественных организаций города.

Общество

В воскресенье, 19 февраля, в центре детского творчества «Феникс» состоялось традиционное мероприятие центра «Потенциал» – «Нестандартный выходной». Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Мероприятие проводится ежегодно и собирает активистов из разных общественных организаций города Рязани. В этом году в мероприятии приняли участие представители клуба «Успех в твоих руках», Центра развития добровольчества и различных детских общественных организаций школ Рязани.

Встреча была приурочена ко Дню защитника Отечества. Ребятам показали советский фильм «В бой идут одни старики». После просмотра кинофильма активисты узнали историю его создания, обсудили главные вопросы картины и поделились мнениями.

Мероприятия такого формата направлены на сплочение ребят из разных организаций, их активное общение в неформальной обстановке, а также приобщение к отечественному кинематографу.