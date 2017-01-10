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http://7info.ru/news/ryazan-society/deti_sotrudnikov_ufsin_rossii_po_rjazanskoj_oblasti_pobyvali_na_jolke_v_hrame_hrista_spasitelja/

Дети сотрудников УФСИН России по Рязанской области побывали на ёлке в Храме Христа Спасителя
Этот праздник организовали для них представители синодального отдела по тюремному служению РПЦ.

Общество   96

В понедельник, 9 января, дети сотрудников УФСИН России по Рязанской области побывали в Храме Христа Спасителя на Рождественской ёлке. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Этот праздник организовали для них представители синодального отдела по тюремному служению РПЦ, Патриаршего Подворья Храма святителя Николая Мирликийского в селе Здехово Московской области, Благотворительных Фондов «Достоинство есть» и культурных и социально значимых инициатив имени Праведного Воина Фёдора Ушакова.

Юные зрители с восторгом встретили Деда Мороза и Снегурочку, приняли участие в играх, организованных аниматорами, и стали участниками Рождественского музыкального спектакля «Особенный день».

Каждый малыш вернулся домой не только с приятными впечатлениями от грандиозного праздника, но и с большим сладким подарком.