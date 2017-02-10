Денис Боков: Система электронной очереди для организации детского отдыха работает эффективно

По сравнению с показателями 2016 года, когда заявления принимались от граждан лично, количество желающих направить детей на отдых за счёт бюджетных средств увеличилось.

Общество

В Рязанской области вводится в практику новая система подачи заявления на оздоровление и отдых детей работающих граждан

Более четырёх тысяч заявлений на предоставление путёвки в оздоровительный лагерь или санаторий для отдыха детей работающих жителей Рязанской области зарегистрировано на сегодняшний день в электронной очереди на порталах предоставления государственных и муниципальных услуг. По сравнению с показателями 2016 года, когда заявления принимались от граждан лично, количество желающих направить детей на отдых за счёт бюджетных средств увеличилось. Об этом 9 февраля сообщил министр социальной защиты населения региона Денис Боков в ходе приёма в Рязанской региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

По словам министра, система подачи заявлений в электронном виде работает эффективно, за прошедший месяц в ведомство поступила только одна жалоба, по которой оперативно были даны разъяснения.

– Новая система электронной очереди более прозрачна и доступна для работающих рязанцев, — подчеркнул Боков. – До сих пор немногие знают, что детей можно отправить на отдых в оздоровительный лагерь или санаторий бесплатно. До 2017 года приём заявлений осуществлялся в отделах соцзащиты и МФЦ, теперь это можно сделать через Интернет. В последующем только нужно предоставить документы для подтверждения намерения воспользоваться правом на организацию детского отдыха, при этом часть из них запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия. В дальнейшем система будет совершенствоваться.

Как разъяснил министр, для подачи заявления в электронном виде одному из родителей или законному представителю ребёнка необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для работающих граждан имеется возможность подачи заявления как на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Рязанской области , так и на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг . Получить дополнительную информацию можно по телефону 513-600.