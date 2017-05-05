День радио в Рязани отметят гуляниями в Центральном парке культуры и отдыха

Рязанцев ждут спортивные турниры, работа аттракционов и анимационных площадок, выступления команд КВН и творческих коллективов, а также дискотека.

Общество

В воскресенье, 7 мая, в Рязани отметят День радио. Масштабные гуляния пройдут в Центральном парке культуры и отдыха.

С 10.00 и до 19.00 в Центральном парке культуры будут организованы спортивные турниры, работа аттракционов и анимационных площадок, выступления команд КВН и творческих коллективов, а также дискотека.

Праздник организует общественное объединение «ЛИТЕРА» при поддержке администрации города Рязани, Рязанского радиотехнического университета, радиостанции «Авторадио-Рязань», Рязанской лиги международного союза КВН, баскетбольного клуба «Рязань», Областной Федерации по русским шашкам, Клуба байкеров.

Напомним, в 12.00 торжественное мероприятие начнётся около РГРТУ. Участники праздника смогут услышать послание потомкам – в День радио в радиотехническом университете состоится вскрытие капсулы с пожеланием, заложенной 50 лет назад. Также в праздничный день пройдёт заседание Учёного совета, где будут отмечены лучшие сотрудники. На стадионе вуза в День радио пройдёт спортивная эстафета.