День радио. 7 мая в истории

В этот день физик Александр Попов презентовал устройство, оказавшее влияние на весь ход мировой истории.

Общество

7 мая 1895 года стало днём революции в истории отечественной и мировой физики. В этот день физик Александр Попов, выступая на заседании русского физико-технического общества представил проект радиоприёмника, а также осуществил первый сеанс радиосвязи. Сегодня даа широко отмечается теми, кто причастен к сфере связи и для кого слова «Попов воскрес!» вовсе не пустые слова. В Рязани также проходят торжества по случая Дня радио - в этот день выпускники радиотехнического университета встречаются в своей alma mater. Интересные праздники отмечают сегодня в США - здесь празднуется день благословения велосипедов, а также в Италии, где чествуют рыбаков.

Важные даты сегодня фиксирует хронограф отечественной истории. 7 мая 1755 года состоялось открытие Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.

В этот же день в 1780 году Екатерина II пожаловала герб Санкт-Петербургу. Долгое время эмблема виде двух скрещённых якорей была неизменной. Лишь в 1856 году Александр II одобрил изменения, внесенные в петербургский герб, представленные бароном Б.Кене. Герб отличался от прежнего тем, что гербовой щит венчался императорской короной и лазоревыми (голубыми) лентами ордена св. Андрея Первозванного, за ними изображались два скрещенных скипетра, символизировавшие равнозначность двух столиц – Петербурга и Москвы. Затем в герб северной столицы вносились неоднократные изменения, однако суть оставалась неизменной и была утверждена в качестве официальной в 2003 году.

Сегодня музыкальное сообщество отмечает день рождения одного из величайших композиторов - Петра Ильича Чайковского. Петр Ильич Чайковский родился (25 апреля) 7 мая 1840 года в городе Воткинске, находившемся тогда в составе Вятской губернии. В 1852-1859 годах он обучался в Императорском училище правоведения, по окончании которого получил чин титулярного советника и стал работать в Министерстве юстиции. В 1862 году Чайковский становится одним из первых студентов консерватории в Санкт-Петербурге, а в 1865 году оканчивает ее с серебряной медалью и сразу же переезжает в Москву, где получает профессорскую должность в консерватории. Он перевел несколько музыкально-теоретических трудов для педагогических целей и написал учебник «Руководство к практическому изучению гармонии» (1872). С 1871 по 1876 годы он трудится музыкальным критиком в газетах «Русские ведомости» и «Современная летопись», отстаивая реалистические принципы в отечественной музыке.

В этот же период Чайковский активно занимается и творчеством, в эти годы им созданы: 3 симфонии, несколько программных оркестровых сочинений, в том числе увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 1-й концерт для фортепиано с оркестром и «Меланхолическая серенада» для скрипки с оркестром, 3 струнных квартета, оперы («Воевода», «Ундина», «Опричник», «Кузнец Вакула»), балет «Лебединое озеро», музыка к пьесе А.Н. Островского «Снегурочка», фортепианные пьесы, романсы и другие произведения. В конце 1870-х - начале 1880-х годов Петр Ильич много путешествовал по Европе, продолжая сочинять. С 1885 года он поселился в Подмосковье и возобновил активную музыкально-общественную деятельность, став директором отделения российского музыкального общества в Москве. Часто бывая в Москве и Петербурге, Чайковский участвовал в различных мероприятиях Русского музыкального общества и Московской консерватории, а премьера его оперы «Черевички» в Большом театре в 1887 году стала началом его дирижерских выступлений. В 1887‒93 годах он дирижировал своими преимущественно симфоническими сочинениями, а также операми в России и за рубежом. Всемирную славу Чайковскому принесли балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева» и другие. Творчество композитора получило высокую оценку - в 1892 году Чайковский был избран член-корреспондентом Академии изящных искусств (Франция), в 1893 году удостоен звания Почетного доктора Кембриджского университета. 16 октября 1893 года состоялось последнее выступление великого композитора, он дирижировал своей Шестой симфонией. Величайший русский композитор, дирижёр, педагог оставил после себя 10 опер, 76 опусов, три балета, 7 симфоний, 4 сюиты.