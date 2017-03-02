«День профессии» в МегаФоне

Сотрудники МегаФона рассказали учащимся о том, как работает сотовая связь, познакомили с историей её возникновения и развития.

Общество

Ученики и педагоги ОГБОУ «ЦОДТ» в рамках школьного проекта «Дни профессии» побывали с ознакомительной экскурсией в Рязанском региональном отделении компании «МегаФон».

Сотрудники МегаФона рассказали учащимся о том, как работает сотовая связь, познакомили с историей её возникновения и развития. Школьники узнали много нового о современных технологиях передачи данных, преимуществах сетей «четвёртого» поколения и технических возможностях компании «МегаФон» в регионе. Технические специалисты оператора поделились спецификой своей работы и показали экипировку, с которой осуществляются верхолазные работы. Самые любознательные гости смогли примерить её на себя.

– Мы очень рады, что мероприятие оказалось интересным и познавательным. А благодаря сотрудникам МегаФона ещё и полезным. Теоретическую часть дополнили редкие фотографии первых сотовых телефонов, спецодежда, инвентарь инженеров, контроллеры базовых станций, коммутаторы и много различного оборудования, при помощи которого происходит процесс общения посредством сотовой связи. Все участники встречи получили не только много важной информации, но и массу положительных эмоций, – отметила Ирина Родионова, педагог-психолог ОГБОУ «ЦОДТ».

В завершении встречи была организована экскурсия по административно-техническому офису МегаФона, на которой гостям продемонстрировали сложное телекоммуникационное оборудование, благодаря которому, например, осуществляется телефонный звонок, идёт SMS-сообщение до адресата и обеспечивается высокоскоростной доступ в интернет по всей территории региона.