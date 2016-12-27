Дело жителя Рязани дошло до Верховного суда

Гражданский спор об электроснабжении садового товарищества зимой вернулся на доследование в Рязанский областной суд.

Общество

Верховный суд признал право жителя Рязани пользоваться электричеством в дачном доме даже зимой и вернул дело о затяжном гражданском споре в Рязанский областной суд на новое рассмотрение. Об этой правовой коллизии сообщает сегодня, 27 декабря, портал «Право.ру».

Проблема рязанца состояла в том, что он приобрёл дачу и заключил с садовым товариществом договор о подаче на неё электричества. Поставку электроэнергии через принадлежащую товариществу сеть дачник оплатил. Однако в октябре общее собрания членов СНТ проголосовало за отключение электричества в кооперативе в целом, включая дом истца. Ему пришлось самому озаботиться обогревом помещения: арендовать генератор и заправлять его бензином.

Рязанец подал в суд за нарушение договора. Он требовал, чтобы садовое товарищество вернуло ему расходы, в том числе на судебный процесс, и разрешило пользоваться электричеством круглый год. Первый суд признал правомерность его требований, но не в полном объёме. Подав апелляцию на это решение, рязанец проиграл, так как второй суд счёл его полностью неправым, не имеющим оснований ни на какую претензию в адрес СНТ.

Спор о том, может ли садовое товарищество самостоятельно решать вопрос о прекращении подачи электричества на территорию дачного посёлка, а в противном случае возмещать убытки пострадавшим от прекращения электроснабжения, дошёл от Железнодорожного райсуда Рязани через апелляционную инстанцию до Верховного суда.

В настоящее время Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в Рязанский облсуд. Портал уточняет, что рассмотрение назначено на ближайшее время.