Что посмотреть в Рязани в выходные

Спектакли, концерты, фестивали, визиты звёзд, мини-футбол и баскетбол – РИА «7 новостей» представляет обзор мероприятий на выходные.

Общество

Утро субботы, 4 марта, мы традиционно предлагаем провести в театре. В 10.00 театр кукол покажет красочный музыкальный спектакль-просто-загляденье о том, что такое дружба, справедливость и смелость «Теремок».

В 12.00 в театре кукол – «Приключения Чипполлино» – почти итальянская почти опера по сказке Джанни Родари - музыкально-великолепный, живописно-итальянский спектакль о не терпящем несправедливости мальчике-луковке Чиполлино.

В 15.00 в «Арена-Атрон» (Колхозная. 11) состоится матч в рамках первенства России по мини-футболу между командами «Элекс-Фаворит» (Рязань) – «Заря» (Якутск).

В 17.00 Рязанская филармония приглашает гостей на свой день рождения. На сцене концертного зала выступят артисты, чей творческий путь начался в Рязани.

В музыкальном театре в 18.00 гала-концерт TRIBUTE «Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов». Новый сольный проект президента и художественного руководителя Фонда «Таланты мира» Давида Гвинианидзе – это одновременно и дань уважения и восхищения творчеством Легендарного исполнителя, и новое прочтение известнейших хитов эстрады, которые входили в репертуар Муслима Магомаева.

В театре драмы в 18.00 «Комедийный детектив» «Зануда». Судьба сталкивает в гостиничном номере двух совершенно разных людей. Первый - хладнокровный расчетливый наемный убийца. Он живет вне социума, вне мира. Ни дома, ни друзей, ни привязанностей.

В воскресенье, 5 марта, в 10.00 покажут сказку для самых маленьких «Солнышко и снежные человечки». Трогательная история о Снежиках — снежных человечках с добрым сердцем — это удивительно красивая сказка о путешествии и встречах в пути, о том, как славные Снежики смогли негромко поведать нам о достойных и высоких чувствах и поступках.

В 12.00 в театре кукол можно посмотреть «Золотой ключик». Знакомые и любимые персонажи волшебной истории обретут свой театральный дом, а вот что станет с жестоким Карабасом-Барабасом, зависит и от зрителей!

В театре драмы в 12.00 начнётся волшебная сказка «Алиса в стране чудес» – с приключениями и глупостями, с самыми невероятными головокружительными трюками, с чудесной музыкой и забавными песенками, смешная и оттого особенно мудрая, но главное – волшебная.

В 13.00 в МКЦ состоится церемония закрытия музыкального конкурса «Солнечный зайчик». Подарком для конкурсантов и зрителей станет концерт группы MBand, в которой выступает выпускник рязанской школы «Созвездие добра» Никита Киоссе.

В 14.00 в ДК «Приокский» начнётся городской открытый фестиваль национальных культур «Окский меридиан».

В филармонии в 14.00 юным рязанцам и жителям губернии предложат совершить путешествие в историческое прошлое нашего края; узнать о людях, прославивших нашу землю; заглянуть в её заповедные уголки вместе с Павлом Любимцевым и Рязанским государственным академическим русским народным хором.

В 14.00 во Дворце детского творчества состоится баскетбольный матч БК «Рязань» - БК «Самара».

В 15.00 в КДЦ «Октябрь» концерт «Любовь моя - цветы под снегом» солисток ансамбля «Русский Квас».

В 18.00 театр «Переход» представит драму «Добрый вечер, дорогая, добрый вечер, дорогой!». Гельмановская «Скамейка» в своё время была «опальной» пьесой, которую долго не выпускали на сцену. Сейчас же тема одиночества, жгучая и повседневная, вынесены в проблемы века. Полное отсутствие понимания между людьми, боязнь быть снова обиженными, брошенными, боязнь довериться – эта тема актуальна из века в век.

А на сцене театра драмы в то же время развернётся сразу 6 драм. Именно столько героинь в спектакле «Красотки». Зритель увидит, как на домашних посиделках красотки, ловкие, умные, иногда утонченные, а иногда забавные, рассуждают на единственную, волнующую их тему.

В 19.00 в кафе «Фонтан» выступят авторы-исполнители Роман Филиппов и Алексей Бардин. А в «Старом парке» после долгого перерыва можно будет послушать рок-барда и поэта Атморави.