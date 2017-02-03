Что посмотреть в Рязани в выходные

РИА «7 новостей» представляет афишу на 4 и 5 февраля.

Общество

В субботу, 4 февраля, в 10.50 в манеже «Юность» (ул.2-я Линия, д. 25а) состоится торжественное открытие II Городской межнациональной спартакиады «Дружим народами».

В Мемориальном парке в 11.00 стартуют открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова».

В 11.45 в ЦПКиО – торжественное открытие в городе Рязани Года экологии в Российской Федерации. Рязанцев ждут праздничный концерт, конкурс кормушек, зарядка и эстафета, эковикторина, «Обжорный ряд» и фотозона. Все желающие смогут покататься на лошадях, пони, собачьей упряжке. Подробнее с программой праздника можно ознакомиться по ссылке.

В 12.00 в театре кукол начнётся весёлая детская сказка «Мойдодыр».

В 12.00 в театре на Соборной «Золотой цыплёнок» – сказка о том, как маленький Цыплёнок, благодаря своей доброте и наивности, сумел подружиться с Волком.

В 17.00 на сцене Рязанской филармонии выступит лауреат фестивалей авторской песни Елена Фролова.

В 18.00 в театре кукол премьера мистического спектакля «Лафертовская маковница». Компьютерная анимация, дополняющая декорации, и музыка, написанная специально для этой постановки, создают ту леденящую кровь атмосферу, за которой так гоняются все любители «страшилок». А актёры обеспечили зрителям пугающие моменты, которые заставляют подпрыгивать на стульях повыше, чем при просмотре иных голливудских «ужастиков».

В театре драмы в это же время – сумасшедшая комедия «Клинический случай». Действие спектакля разворачивается в одной из больниц Лондона. Несмотря на нерабочее настроение коллег, которые вовсю готовятся к празднованию Рождества, одному из сотрудников медучреждения, доктору Мортимеру, не до отдыха – вот-вот его назначат главным врачом больницы.

В театре на Соборной в 18.00 можно посмотреть «Женитьбу Бальзаминова».

В воскресенье, 5 февраля, в Солотче пройдёт Первенство города Рязани по спортивному ориентированию на лыжах. Старт в 11.00.

В 12.00 в театре кукол покажут сказку «Волк и семеро козлят».

В театре драмы в 12.00 страшно поучительная сказка для детей и взрослых «Как Настенька чуть Кикиморой не стала».

В 14.00 в театре на Соборной начнётся детский спектакль «Царевна-лягушка».

В 17.00 в филармонии можно посмотреть балет «Щелкунчик» в исполнении государственного академического театра классического балета Н.Касаткиной и В.Василёва.

В 18.00 комедия в двух действиях «Школа соблазна».

В 18.00 в музыкальном театре можно посмотреть и послушать музыкальное ревю по мотивам оперетт И. Дунаевского, С. Заславского, Ю. Милютина «Седьмое небо».