Что посмотреть в Рязани в выходные

День защитника Отечества, Масленица, бал, баскетбол и множество самых разных мероприятий.

Общество

на площади Театральной

на Центральном рынке

улица Пронская, дом 80

улица Луковская, дом 41

ул. Зубковой, д.27

улица Коняева, дом 93

на Монастырской площади

, «М5 Молл» приготовил для рязанцев большую праздничную программу. Здесь можно будет принять участие в сборке и разборке оружия, побороться за приз в соревнованиях по подтягиванию, отведать солдатской каши, сфотографироваться с военной техникой, посмотреть показательные выступления представителей «крылатой пехоты» и рязанских спортсменов, а также праздничный концерт.Праздник начнётся в 10.00 сразу на нескольких площадках торгового центра. Подробная программа ЗДЕСЬ.В «М5Молл» можно будет посетить и интерактивный полигон «Мир роботов».В 19.00 во Дворце детского творчества пройдёт Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. Суперлига. Первый дивизион. Сезон 2016-2017 года: БК «Рязань» – БК «МБА» (г. Москва).В филармонии в 19.00 споёт Ани Лорак.В театре драмы в это же время – умопомрачительная комедия «Клинический случай».В 20.00 в кафе «Фонтан» состоится большой гитарный концерт ко Дню Защитника Отечества с участием известных профессиональных музыкантов Рязани.состоятся главные городские масленичные гуляния на Лыбедском бульваре. В 14.00 здесь развернётся праздник «Душа моя, Масленица!». Здесь будут развёрнуты обжорные ряды, где каждый сможет отведать горячего блинчика, выбрав самое вкусное блюдо, или угоститься выпечкой и горячим чаем. Для детей будут работать интерактивные площадки с аниматорами. Скучать не придётся и взрослым - на Лыбедском бульваре свою технику представят пожарные Рязанского гарнизона - каждый сможет почувствовать себя спасателем, примерив каску или забравшись в спецмашину. В 17.00 здесь можно будет понаблюдать за смельчаками, которые отважатся штурмовать «Ярмарочный столб», а 18.00 состоится концерт группы «Timers Band», а в 18.45 праздник завершится огненно-пиротехническим шоу.В 14.00 в филармонии покажут самую броскую и оригинальную постановку театра «на Басманной» – мюзикл «Кот в сапогах».В 18.00 в театре драмы – спектакль «Приглашение в замок». Место действия – роскошный замок госпожи Демерморт, где идут последние приготовления к балу, который дается в честь очень красивой и очень богатой девушки.В театре на Соборной в то же время – детектив «Убийство по ошибке».В театре кукол – мистическая комедия «Лафертовская маковница».В музыкальном театре в 19.00 – музыкальное ревю по мотивам оперетт И. Дунаевского, С. Заславского, Ю. Милютина «Седьмое небо».В 19.00 в кафе «Старый парк» состоится концерт «MELDIS» для любителей Ирландии, кельтской музыки, кельтской арфы, средневековья и Толкина.в 9.00 начнётся праздничная программа в рамках ярмарки выходного дняВ 11.00 народные гуляния пройдут на площадке перед зданием Детской школы искусств № 3.С 11.00 до 12.30состоится празднование Масленицы. В программе: настоящие народные игры и забавы, занимательные конкурсы, оригинальные викторины, русские народные песни, танцы, хороводы. Выступление средневековых воинов-русичей (показательные поединки) и мастер-класс для детей и родителей перенесут гостей праздника в другую эпоху, познакомят с обычаями и обрядами русской старины.В 12.00 праздник «ТОС на Масленицу ждёт!» приглашает жителей посёлка Никуличи (). В 15.00 такое же мероприятие пройдёт в посёлке Приокский ().25 и 26 февраля в 16.00 в театре драмы пройдёт III Всероссийский танцевальный фестиваль «Репутация».25 и 26 февраля в 12.00 во Дворце молодёжи пройдёт 25-й Всероссийский хореографический фестиваль детского танца «Черный котёнок 2017».В 12.00 в театре на Соборной покажут сказку для самых маленьких «Коза-дереза». В театре кукол в это же время «Волк и семеро козлят».В 16.00 в ДКС «Былина» пройдёт IX губернский молодёжный бал «Венок Терпсихоры».В 17.00 «Широкая Масленица» в Рязанской филармонии. При участии Рязанского русского народного хора, квартета русских инструментов "Парафраз", заслуженной артистки России Ларисы Голиковой, ансамбля "Братцы-Рязанцы" и детской студии Рязанского хора. В программе: песни, пляски, скоморохи, прибаутки и Медведь. В фойе филармонии гостям будут предложены:- фотосессия в народных костюмах;- викторина "Блин кушай, а вопрос слушай"- показательная выпечка блинов от заслуженного артиста России Владимира Ивашкина и Станислава Ивкина.В 17.00 в МКЦ пройдёт концерт группы «Feelin’s» «Всё дело в джазе!»В 18.00 в театре на Соборной «Зимняя сказка».В 19.00 Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. Суперлига. Первый дивизион. Сезон 2016-2017 года: БК «Рязань» – БК «Университет-Югра» (Сургут)в 11.00 можно побывать на праздничной программе «Широкая Масленица» на площадке перед Центром детского творчества «Октябрьский» ().В тоже время народное гуляние «Масленица» развернётся в сквере перед заводоуправлением Керамзавода.В 11.00 во Дворце детского творчества начнётся городской конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «Масленица 2017», а в 12.00 на территории за дворцом творчества также развернутся масленичные гуляния.С 11.00 до 15.00 в Константинове также пройдёт праздник Масленица. Уличные гуляния по константиновской традиции пройдут на берегу Оки. Старинные русские забавы и обычаи, вкусные блины, свежий воздух окских просторов – и хорошее настроение обеспечено! Праздник в Константинове – это взятие снежной крепости и катание на санях, шутки скоморохов и кукольный театр у русской печки, народные песни и частушки в исполнении фольклорных ансамблей.В 12.00 пройдут праздники на площади у ТЦ «КИТ», в посёлке Дягилево () и в ЦПКиО.С 13.00 в 5 километрах от Рязани между сёлами Шумашь и Поляны на озере Жидень на территории ТРК «Окская Жемчужина» пройдут очередные соревнования по зимнему рыбатлону. К участию в Кубке «Окской Жемчужины»-2017 приглашаются все, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных возможностей.В 14.00 народное гуляние «У наших у ворот – Масленицы хоровод» начнётся на площадке перед Культурно-досуговым центром «Октябрь», в МКЦ, перед ДК «Приокский» ипосёлка Солотча.В 14.00 в театре на Соборной – весёлая сказка «По щучьему велению».В 18.00 в музыкальном театре – музыкальное ревю по мотивам оперетт И. Дунаевского, С. Заславского, Ю. Милютина «Седьмое небо».В 19.00 в кафе «Фонтан» состоится фестиваль песен Вени Дркина «Полчаса до весны».