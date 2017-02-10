Что посмотреть в Рязани в выходные

Лыжня России, детский танцевальный фестиваль «Чёрный котёнок», спектакль с участием Дмитрия Певцова и многое другое.

Общество

В субботу, 11 февраля, состоится XXХV открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России - 2017». Центральный старт соревнований будет дан в районе посёлка Варские в 12.00. Зарегистрироваться участники могут до 10 февраля с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 35, а также в день соревнований на старте лыжной трассы с 9.00 до 10.30.

Доставка участников гонки к старту будет осуществляться автобусами с площади Театральной с 9.00 до 11.00.

Ещё одно важное для Рязани событие этих выходных – открытый финал Рязани и Рязанской области 25-го Всероссийского хореографического фестиваля детского танца «Чёрный котёнок 2017». Финальные выступления можно посмотреть в субботу и воскресенье в 11.00 в Рязанском дворце молодёжи.

Самых маленьких в 12.00 можно сводить на сказку «Браво, поросята!» в театр на Соборной или в театр кукол на «Кошкин дом». Кстати, в театре кукол в 12.00 пройдёт и ещё один спектакль – «Солнышко и снежные человечки», но уже на малой сцене.

В «Барсе» на Московском шоссе состоится мастер-класс для детей «Поделки из натуральной кожи». Занятия проводят художники декоративно-прикладного творчества. Уточнить время и записаться на мастер-класс можно по телефону 30-65-80 доб. 2395

В 16.00 в МКЦ шоу-программа «Мелодии для любящих сердец». В программе артисты МКЦ и города Рязани. Вас ждёт много сюрпризов и интересных встреч. У каждого, кто купит билет на концерт, появится шанс получить приз.

В 18.00 в театре «Переход» сложная психологическая драма «Родня» по пьесе Найдёнова «Дети Ванюшина».

В театре драмы в то же время начнётся постановка «Гамлет» по одноимённой трагедии Шекспира.

В театре на Соборной в 18.00 – волшебный спектакль «Ночь перед Рождеством».

А музыкальные театр в это же время приглашает на музыкальную комедию «Проделки Ханумы».

Воскресенье, 12 февраля, можно отдохнуть от всероссийского лыжного забега в театрах.

В 12.00 юных зрителей приглашают в театр на Соборной на сказку «Браво, поросята!» или в театр кукол на спектакль «Три поросёнка». А те, кто проснётся ещё раньше, уже в 10.00 смогут посмотреть сказку «Солнышко и снежные человечки» в театре кукол.

В 13.00 в МКЦ научно-развлекательного проект ArtNauka (г. Москва) приглашает детей и их родителей на премьеру детского спектакля — научного шоу-детектива «Доктор Фактум», в основу которого легла оригинальная история об известном во всем мире учёном-сыщике и девочке, которая, даже вопреки его желанию, стала ему не только помощником, но и хорошим другом.

В 14.00 в театре на Соборной сказка «Три желания Морозко» о доброй сироте Дуняше, которая своим душевным теплом побеждает мороз и находит своё главное счастье – суженого.

В 18.00 в театре драмы выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Он представит рязанцам спектакль «Лунин» по пьесе Эдварда Радзинского «Лунин, или Смерть Жака».

В 18.00 в театре «Переход» сложная психологическая драма «Родня» по пьесе Найдёнова «Дети Ванюшина».

В кафе «Фонтан» в 19.00 состоится вечер, посвящённый Борису Пастернаку. Его стихи прочтёт заслуженный артист России Андрей Торхов, а песни на стихи классика - как авторские, так и широко известные, исполнят Сергей Колотов, Элла Хрусталёва, Илья Чеченев.