Четверть топ-менеджеров Рязани – женщины

В Рязанской области нет ни одной сферы, где было бы больше женщин-директоров.

Общество

Служба исследований компании HeadHunter провела анализ более 1500 резюме руководителей высшего звена в Рязанской области, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.

Оказалось, что на руководящих позициях в рязанских компаниях работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по местному рынку труда их соотношение составляет 78% к 22%.

Большинство представителей сильного пола руководят на производстве (94%), в профобластях «Транспорт, логистика» (94%) и «IT, телеком» (91%). Наряду с этим, 78% опрошенных управляют малым бизнесом, а 78% занимают высокие должности в сфере продаж.

В Рязанской области нет ни одной сферы, где было бы больше женщин-директоров. Только в профобласти «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» прекрасная половина близка к равноправию. Также около половины должностей топ-менеджеров в сферах «Наука, образование» (46%) и «Искусство, развлечение, масс-медиа» (46%) принадлежит женщинам.