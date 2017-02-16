«Часовой» стоит на страже памяти защитников Отечества

Юнармейцы очищают от снега места захоронений воинов.

Общество

Школьный юнармейский отряд «Часовой» школы №30 каждую неделю очищает от снега места захоронений воинов, погребённых на Дягилевском кладбище.

Об этой доброй традиции юнармейцев, служащей данью уважения и памяти защитникам Отечества, рассказывает сайт администрации города Рязани.

Когда снег растает, юнармейцы займутся реставрацией могил: покрасят ограды, памятники и звёзды, уберут опавшие ветви.