http://7info.ru/news/ryazan-society/chasovoj_stoit_na_strazhe_pamjati_zaschitnikov_otechestva/
«Часовой» стоит на страже памяти защитников Отечества
Общество 42
«Часовой» стоит на страже памяти защитников Отечества
Общество 42
Юнармейцы очищают от снега места захоронений воинов.
Школьный юнармейский отряд «Часовой» школы №30 каждую неделю очищает от снега места захоронений воинов, погребённых на Дягилевском кладбище.
Об этой доброй традиции юнармейцев, служащей данью уважения и памяти защитникам Отечества, рассказывает сайт администрации города Рязани.
Когда снег растает, юнармейцы займутся реставрацией могил: покрасят ограды, памятники и звёзды, уберут опавшие ветви.