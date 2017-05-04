Чаще всего рязанцы жалуются в МЧС на соседей

Также зарегистрировано обращение с благодарностью за добросовестное исполнение долга.

Общество

За месяц на «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области поступило 23 сообщения. Обращения зарегистрированы от жителей Рыбновского, Касимовского и Клепиковского районов, а также города Рязани. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Чаще всего жители обращались на «телефон доверия» по вопросам нарушения требований пожарной безопасности со стороны соседей, состояния жилищно-коммунального хозяйства, нарушения противопожарных мер, поджога травы, опасались утечек газа. Также зарегистрировано обращение с благодарностью за добросовестное исполнение долга.

Все звонки на «телефон доверия», были рассмотрены, заявителям даны разъяснения, приняты меры, относящиеся к полномочиям Главного управления МЧС России по Рязанской области.

На номер «телефона доверия»: 8 (4912) 21-63-04 принимаются сообщения об угрозе возникновения пожара или чрезвычайной ситуации, информация о неправомерных действиях сотрудников МЧС.

Внимание! Если требуется экстренная помощь, звоните 01 с городского телефона, 101 или 112 – с сотового.