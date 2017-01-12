Бывший полицейский из Московской области стал почтальоном в рязанской глубинке

О том, что поменяли городскую жизнь на деревенскую, семья ничуть не пожалела.

Общество

Идея уехать из Подмосковья в рязанскую глубинку, подальше от бешеного натиска мегаполиса, у семьи Чуклиных появилась около четырёх лет назад. Купили в Мягкове Клепиковского района Рязанской области домик, как мечтала в детстве супруга, с настоящей русской печкой, завели подсобное хозяйство. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

Сейчас животные настоящие кормильцы в семье, ведь Чуклины привыкли питаться в основном своими продуктами. Хозяйка дома — Людмила Михайловна — в печи печёт хлеб, который дети съедают прямо горячим. А хозяин — Алексей Николаевич — работает начальником Мягковского почтового отделения, а по совместительству ещё и почтальоном. Со временем сельчане стали называть его «наш Печкин».

— Людей на почту не найдёшь, зарплата здесь маленькая. Молодёжи в деревне нет. Сначала местная администрация и депутаты уговорили жену. Она поработала два месяца и ушла, потому что физически одному человеку, да ещё и женщине, здесь не справиться. Потом стали уговаривать и меня, — рассказывает Алексей Николаевич. — Посидели, подумали и решили, что пойду я.

Теперь начальнику почтового отделения приходится выполнять и работу почтальона.

— Жалко мне пенсионеров, — продолжает Чуклин. – А то бы и не пошёл работать. Сейчас, к сожалению, машина не на ходу, но местные в этом плане помогают. Когда сам на велосипеде, а когда и на попутке односельчане подвезут. Бывают и такие дни, когда за день приходится объехать, а иногда и обежать, все концы. А самый отдалённый участок — в 12 километрах отсюда.

Как и отец, Чуклин посвятил годы службе в правоохранительных органах. И не только он, Людмила Михайловна тоже больше 10 лет работала экспертом-криминалистом. Переехав в сельскую местность, Алексей Николаевич исполнил ещё одну давнюю мечту — отрастил длинную бороду и волосы.

О том, что поменяли городскую жизнь на деревенскую, семья ничуть не пожалела. Впереди у них много планов: достроить дом, сделать для детей на втором этаже мансарду, развивать хозяйство.